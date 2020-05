Gastros Luncurkan Paket Ready to Cook, Mulai Rp 60 Ribuan

Paket Ready to Cook Gastros Resto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gastros Coffee and Eatery tetap aktif melayani seluruh konsumennya melalui online dengan menawarkan berbagai menu variatif.

Kali ini Gastros resto hadir dengan menawarkan paket bahan makanan segar yang siap dimasak atau ready to cook.

Dengan pengolahan mudah, paket ready to cook Gastros resto bisa menjadi solusi tepat bagi yang gemar memasak namun tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkannya.

Executive Chef IKP, Ayu Puspita Handayani mengatakan, daya tarik dari paket menu ready to cook kerap menjadi pilihan bagi konsumen. Pasalnya, kualitas dan rasanya sama seperti saat makan di restoran.

Bahkan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan menyimpannya di freezer kulkas.

Selain itu, menggunakan bahan dengan kualitas terjamin kesegarannya dan disiapkan secara higienis.

"Kami pun telah melampirkan petunjuk cara mengolah paket menu ready to cook Gastros agar konsumen tidak bingung, seingga lebih memudahkan konsumen dalam proses memasaknya," katanya, Kamis (14/5/2020).

Ayu menyebutkan beberapa pilihan paket menu ready to cook yang ditawarkan oleh Gastros resto.

Diantaranya, Suki and Barbeque, American Barbeque, Croissant Burger, Roti Canai dengan kari ayam ala Gastros, dan Gastros Coffee Syrup with Bake Chocolate Danish.

"Satu paket dapat diperoleh dengan kisaran harga mulai dari harga Rp 60 ribu sampai Rp 100 ribuan. Dapat dinikmati dua sampai empat orang, tergantung dari menu yang dipilih," ujarnya.

Pada program ini, Gastros menawarkan gratis biaya pengantaran untuk jarak kurang dari 2 Kilometer (Km).

Untuk jarak 2 sampai 5 Km dikenakan biaya pengantaran senilai Rp 10 ribu. Lebih dari 5 Km biaya pengantaran Rp 20 ribuan.

"Bagi kalian penikmat dari salah satu menu yang masuk dalam daftar tersebut, tidak ada lagi penghalang untuk dapat menikmatinya tanpa harus menunggu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir," pungkasnya.

Informasi pemesanan paket ready to cook Gastros resto via online dengan menghubungi via Whatsapp atas nama David di nomor 081342751253.