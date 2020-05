Tiba-tiba Sifat Asli Anies Baswedan Diungkap Istri Fery Farhati saat Gubernur Sibuk Perangi Corona

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah kesibukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani pandemi Virus Corona, sang Istri buka rahasia.

Yap, sifat Asli Anies Baswedan diungkap Istri Fery Farhati. Terungkap kebiasaannya saat di rumah.

Hal tersebut diungkap ibu Gubernur di momen hari jadi pernikahannya pada Senin 11 Mei 2020.

Diketahui, mereka menikah pada 11 Mei 1996 di Jakarta.

Terpantau dari instagram @fery.ferhati, tampak wanita yang sudah dinikahi Anies Baswedan selama 24 tahun ini mengunggah kumpulan foto keluarga dan momen mereka berdua.

My Best Nine says it all...⁣

The milestones...⁣

Important moments...⁣

The most important person in my life...⁣

Let’s make more stories to cherish every moment...⁣

Happy Anniversary.. begitu tulis Fery Ferhati.

Ucapan selamat pun banyak dikirimkan oleh para netizen.

Lalu bagaimana kisah cinta Anies Baswedan dan Fery Farhati?

• Hendak Tawuran, Tim Patroli Polsek Enrekang Amankan 4 Pemuda

• Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Selasa 12 Mei 2020: Sagitarius Pahami Diri Sendiri & Virgo Berlebihan

Berikut Wartakotalive.com rangkus kisah perjalanan pernikahan Anies dan istri

Dalam sebuah kesempatan wawancara Go Spot RCTI dengan keluarga Anies, pasangan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI itu tak irit bicara ketika mengungkap masa mudanya yang penuh kegiatan di kampus UGM.