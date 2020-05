SKANDAL! Viral Foto Bintang Remaja The World of The Married Jung Joon Won Merokok dan Minum Alkohol

Jung Joon Won The World of The Married kedapatan minum alkohol, padahal masih di bawah umur

TRIBUN-TIMUR.COM - Skandal kembali hadir di antara bintang drama korea populer he World of The Married.

Hal ini menyebabkan isu tidak enak di seputar para pemeran.

Kali ini salah satu aktor remaja di drama Korea The World of The Married, Jung Joon Won menjadi sorotan publik.

Hal itu dikarenakan beredarnya foto-foto yang memperlihatkan aktor tersebut minum minuman keras dan merokok, padahal ia masih di bawah umur.



Dilansir insertlive, foto-foto yang beredar di dunia maya itu diduga berasal dari akun Facebook milik Jung Joon Won sendiri.



Melihat banyaknya tudingan dan sorotan soal foto-foto tersebut, agensi Jung Joon Won, DAIN Entertainment pun angkat bicara.





jung joon won/ Foto: instagram.com/kdramanews.id jung joon won/ Foto: instagram.com/kdramanews.id

Mereka merilis pernyataan resmi sebagai ucapan permintaan maaf dan sedang melakukan penyelidikan internal terkait kasus tersebut.



"Halo, ini DAIN Entertainment. Atas beredarnya foto-foto di media sosial yang muncul hari ini, kami, sebagai pihak agensi dari Jung Joon Won mengucapkan permintaan maaf. Kini, kami tengah melakukan penyelidikan internal agar kejadian tersebut tak lagi terulang," tulis pihak agensi pada Minggu (10/5), dilansir dari Soompi.



"Kami menyesal telah menyebabkan insiden di saat masyarakat sedang kesulitan menangani COVID-19. Kami benar-benar menyesal pada para staf produksi drama The World of The Married," sambungnya.



Sementara itu, pihak produksi drama The World of The Married memastikan Jung Joon Won tak akan muncul di dua episode terakhir karena screentime miliknya berakhir di episode 14.



"Berdasarkan skrip naskah, screentime Jung Joonwon (Cha Hae Kang) telah berakhir di episode 14. Karena itu di episode 15 dan 16, ia tak akan lagi muncul," ujar salah satu tim produksi drama.



Diketahui, Jung Joon Won lahir pada tahun 2004 dan menurut usia internasional, ia baru berusia 16 tahun atau 17 tahun di usia Korea.



Jung Joon Won berperan sebagai Cha Hae Kang, putra politkus Cha Do Chul di drama Korea The World of The Married.

Kasus Ayah Da Kyung

Lee Kyung Young di The World of The Married (int)

masa lalu aktor drama The World of Married, Lee Kyung Young terungkap, pernah jadi pelaku kejahatan seksual kepada anak di bawah umur.

Dilansir dari TribunStyle, drama Korea The World of The Married memang tengah digandrungi banyak orang akhir-akhir ini.

Akting pemain yang luar biasa hingga alur cerita yang menarik jadi alasan utama banyak orang menonton drama ini.

Namun, ada kabar tak menyenangkan datang dari salah satu aktor drama The World of The Married, Lee Kyung Young.