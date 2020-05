Paket Kamar di Hotel Grup PHI Mulai Rp 650 Ribu untuk 2 Malam, Bebas Tentukan Jadwal Check In

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel yang berada di bawah naungan Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) kembali meluncurkan promo kamar bertajuk Limited Offer.



Promo berlaku di seluruh hotel di bawah naungan PHI di antaranya The Rinra Makassar, Claro Hotel & Convention Makassar, Claro Hotel & Convention Kendari, Dalton Hotel Makassar dan Almadera Hotel Makassar.



Menariknya, pemesanan dapat dilakukan langsung dan boleh memilih jadwal check in. Tamu pun diberikan kebebasan memilih paket menginap. Bisa satu atau dua malam dengan keuntungan menarik pastinya.



“Promo berlaku mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 28 Desember 2021. Waktu yang panjang agar pelanggan bisa benar-benar memilih waktu liburannya. Bisa digunakan mulai Hari Raya Lebaran nanti dan Holiday Season sepanjang tahun 2020 sampai 2021," jelas Corporate Director of Sales and Marketing PHI, Ellen Tanti Martha Silaen.



Ada pula diskon 20 persen untuk Food and Beverage, 30 persen Laundry dan 59 persen potongan harga makan pagi bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun. (*)

Harga Paket Menginap :

The Rinra Makassar : Kamar Deluxe untuk satu malam Rp 650 ribu, dua malam Rp 1,2 juta.

Claro Makassar: Kamar Deluxe Rp 550 ribu per malam dan dua malam hanya Rp 1 juta.

Claro Kendari: Kamar Deluxe Rp 550 ribu, dua malam Rp 985 ribu.

Dalton Makassar dan Almadera Makassar: Kamar superior satu malam Rp 350 ribu dan dua malam Rp 650 ribu.

Paket Khusus Isolasi Mandiri

Sebelum meluncurkan paket Limited Offer, seluruh hotel dibawah naungan PHI terlebih dahulu telah menawarkan paket khusus bagi yang ingin melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

Mengusung tema Isolasi Mandiri Package, penawaran ini dapat dipesan sejak Rabu (8/4/2020) lalu.