Sinopsis & Trailer Film The Gunman Tayang di Bioskop Trans TV Kamis 7 Mei 2020 Pukul 23.00 WIB

TRIBUN-TIMUR.COM,- Bioskop Trans TV kembali akan menayangkan fil menarik Kamis 7 Mei 2020.

Film The Gunman akan diputar pada pukul 23.00.

Film ini dirilis tahun 2015.

Film tentang thriller.

Disutradarai Pierre Morel.

Sementara cerita ditulis Don Macpherson, Pete Travis, serta Sean Penn.

The Gunman merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul The Prone Gunman karya Jean-Patrick Manchette.