Makin Seru, Ini 7 Lagu OST The World of The Married, Lengkap Link Video YouTube, Sub Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM- Penggemar film drama korea saat ini tengah penasaran dan terhibur dengan drama berjudul The World of The Married.

Kisahnya yang menarik, membuat penonton terus menunggu setiap penayangan episodenya.

Tak hanya kisahnya, lagu-lagu yang mengiringi The World of The Married atau yang biasa disebut original soundtrack (OST), menambah menarik serial yang juga berjudul A World of Married Couple ini.

Apa saja lagu OST The World of The Married? Ini dia, lengkap dengan video di Youtube sub Indonesia:

1. Lonely Sailing 고독한 항해 - Kim Yuna 김윤아

2. Josh Daniel – Nothing On You

3. Sonnet Son(손승연) - Sad

4. Ha Dong Kyun - Just Leave Me

5. Huh Gak (허각) – Farewell In Tears

6. Baek Ji Young (백지영) - The Days I Love