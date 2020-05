Simak Sinopsis Film Anak 'Meraih Mimpi' Tayang di Belajar dari Rumah TVRI

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Program Belajar dari Rumah TVRI edisi Senin, 4 Mei 2020 tak hanya menampilkan mata pelajaran saja.

Namun, juga ada berbagai film inspiratif untuk siswa siswi.

Salah satunya, film anak berjudul Meraih Mimpi.

Film ini akan tayang, Senin (4/5/2020) pukul 20.00 wita.

Selama dua jam, kalian dapat menyaksikan film ini bersama orangtua.

Meraih Mimpi adalah film animasi 3-D musikal pertama dari studio animasi di Indonesia dan merupakan versi lokalisasi Indonesia dari film versi bahasa Inggrisnya, Sing to the Dawn yang pertama kali dirilis tahun 2008 di Singapura.

Film Meraih Mimpi dirilis di bioskop-bioskop Indonesia pada 16 September 2009, di mana versi lokal ini dirilis oleh Kalyana Shira Films dengan Nia Dinata sebagai penulis naskahnya.

Film versi bahasa Inggrisnya, "Sing to the Dawn" diadaptasi secara lepas berdasarkan novel berjudul sama yang mendapat penghargaan karya penulis kelahiran Myanmar, Minfong Ho, yang pertama kali diterbitkan tahun 1975 dan sangat populer di Singapura.

Film tersebut diproduksi oleh Infinite Frameworks (IFW), sebuah studio animasi yang berbasis di Batam, Indonesia, di mana Phil Mitchell bekerja, dengan prakarsa dan dana dari pemerintah Singapura. Film tersebut dirilis tanggal 30 Oktober 2008 di Singapura, kemudian di Korea, Malaysia, dan Rusia.

Film ini juga pernah diputar di Pusan international Film Festival di Korea Selatan dan American film Market di Santa Monica, AS.