Promo Ramadhan, Buah-buahan hingga Makanan Beku Turun Harga di Lotte Mart Panakkukang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah produk segar turun harga di LOTTE Mart Panakkukang, Makassar.

Pantauan tribun-timur.com, promo akhir pekan ini di Bulan Suci Ramadhan ini berlaku selama tiga hari, Jumat-Minggu (1-3/5/2020).

Promo ini berlaku untuk produk beku, daging, sayuran hingga aneka buah-buahan.

Di antaranya, Aneka baso seafood dari Rp 7.990 per 100 gram sisa Rp 7.450, Ayam broiler Rp 28.900 turun menjadi Rp 27.900 per ekor dan Daging rendang regular dari Rp 11.990 per 100 gram sisa Rp 10.880.

Selanjutnya, Tomat curah dari Rp 1.590 per 100 gram sisa Rp 1.190, Cabe merah keriting Rp 2.790 sisa Rp1.990 per 100 gram.

Berbagai jenis buah favorit juga turun harga, mulai dari Pisang cavendish dari Rp 2.290 per 100 gram sisa Rp 2.490, Semangka merah tanpa biji Rp 900 per gram sisa Rp 790.

Tak ketinggalan, promo ini juga berlaku untuk pembelian Jeruk Ki yakni dari Rp 4.390 per 100 gram turun harga ke Rp 3.650.

Apel ruji rossy dari Rp 5.790 per 100 gram sisa Rp 4.990 dan Pear century dari Rp 2.790 per 100 gram sisa Rp 2.250.

Belanja Lewat WhatsApp

LOTTE Mart Panakkukang juga menghadirkan kemudahan bagi konsumen yang ingin belanja walaupun di rumah saja.