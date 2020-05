Link Nonton Sub Indo Drakor The World of The Married Episode 12 Sabtu 2 Mei 2020 Pukul 20.45

TRIBUN-TIMUR.COM,- Link sub Indo drama Korea Drakor The World of The Married.

The World of The Married episode 11 tayang Satu 2 Mei 2020.

Pada episode ini akan diungkapkan pembunuh Park In Kyu.

Siapakah pembunuh Park In Kyu?

Sementara Lee Tae Oh diinvestigasi terkait kasus pembunuhan Park In Kyu.

Episode 12 The World of the Married akan tayang malam ini pukul 20.50 WIB, jangan sampai ketinggalan.

Pada episode 11 yang tayang Jumat (1/5/2020), Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) berusaha agar dirinya dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) tak terseret kasus kematian Park In Kyu (Lee Hak Joo) demi Lee Joon Young (Jeon Jin Seo).

Park In Kyu tewas setelah terjatuh dari atap Stasiun Gosan. Siapakah pembunuhnya? (Instagram @jtbcdrama)

Karena itu ia menemui ayah Yeo Da Kyung (Han So Hee), Yeo Byeong Kyu (Lee Kyoung Young), bersama Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng).

Namun, ia kemudian mendapat telepon dari Min Hyun Seo (Sim Eun Woo).