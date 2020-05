Bayar Pakai Debit BRI atau Brizzi, Minyak Goreng 2 Liter Cuma Rp 21.300

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Promo akhir pekan Alfamidi kembali hadir menyapa pelanggan setianya yang ingin berbelanja dengan harga lebih hemat dibandingkan hari biasanya.

Penawaran spesial ini berlaku hingga Minggu (3/5/2020). Salah satu promo bagi pelanggan yang transaksi menggunakan Debit BRI/Brizzi.

Mulai dari Tropical Minyak Goreng Pouch/PET 2 liter Rp 26.300, bayar pakai debit BRI/Brizzi hanya Rp 21.300.

Khong Guan Assorted Biscuit Red Mini Can 650 gram Rp 44.500 dengan BRI Brizzi hanya Rp 39.500.

Tango Wafer Chocolate, Vanilla CAn 325 gram Rp 22.900 dengan dengan BRI/Brizzi hanya Rp 17.900. Astor Double CHocolate CAn 330 gram Rp 25.400 dengan Debit BRI /Brizzi Rp 20.400.

Sunlight Lime Refill 1600 ml Rp 31.500 dengan Debit BRI /Brizzi Rp 26.500.

Tak hanya itu, Belfoods Favorite Chicken Nugget 500 gram hanya Rp 31.900, Krisbee French Fries 68 gram Rp 11.900 dapat dua.

Marjan Sirup Boudoin 460 ml All Variant Rp 16.500, kecuali rasa melon dan ABC Squash 460ml All Variant Rp 9.900.

Aneka camilan ditawarkan dengan harga lebih hemat, antara lain, Selamat Wafer CHocolate Can 340 gram Rp 25.500, Nissin Wafer Chocolate Can 570 gram Rp 38.500, Good Time Assorted Cookies Can 149 gram Rp 14.900.

Camilan lainnya, Biskies CHocolate Can 324 gram Rp 21.900, Gery Butter Cookies 300 gram Rp 21.900, Chocolatos Gold Edition Can 340g Rp 39.900.