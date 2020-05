Baju Muslim Pria Diskon hingga 70 Persen di Lotte Mart Panakkukang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kabar gembira bagi Anda yang ingin mencari baju lebaran atau kebutuhan lainnya meskipun lagi di rumah saja.

Pantauan Tribun Timur, Sejumlah promo kembali hadir di Lotte Mart Panakkukang, Makassar.

Penawaran turun harga hingga diskon spesial ini dapat dimanfaatkan hingga Minggu (3/5/2020).

Apalagi saat ini, manajemen Lotte Mart tengah menghadirkan Program Belanja Via WhatsApp di nomor 085242257207.

Adapun produk promu tersebut antara lain, aneka Baju Koko Muslim All items diskon up to 70 persen, Sarung All item promo diskon 40 persen dan Mukenah diskon 30 persen.

Promo menarik lainnya, Lion Star Container 82 liter harga normal Rp 235 ribu turun menjadi Rp 179 ribu, dan Ezy Box Container 52 liter Rp 129 ribu kini sisa Rp 80 ribu.

Harga spesial untuk Kig Punch Set Bowl hanya Rp 99 ribu.

Viera & kig canister atau Toples promo harga mula Rp 39.900, Beli 1 gratis 1.

Tidak ketinggalan, penawaran dari Choice L Spin Mop normal Rp 199 ribu sisa Rp 119 ribu, Avalon Drawer empat susun dari harga Rp 279 ribu sisa Rp 200 ribu, alias hemat hingga Rp 79 ribu.

Sedangkan Rice Cooker Miyako 3 in 1 mcn-525 harga normal Rp 349 ribu turun harga menjadi Rp 269 ribu, dan AMEERA matras In the box 120 x 200 cm Normal 2.898.000 sisa Rp 1.305.000.