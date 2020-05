10 Fakta Menarik Hari Buruh, Tak Hanya Identik dengan Demonstrasi

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Hari Buruh atau dikenal dengan May Day merupakan momen perayaan bagi para buruh di seluruh dunia.



Setiap tanggal 1 Mei, momen ini diperingati.



Berbagai cara dilakukan untuk memperingati Hari Buruh, salah satunya dengan menggelar aksi demonstrasi.



Berikut ini untuk mengenal tentang Hari Buruh simak beberapa fakta menarik berikut:



1. Tarian Maypole



Pada abad pertengahan, 1 Mei atau May Day memiliki tradisi bernama tarian maypole.



Apa itu?



Berupa kegiatan menari yang dilakukan para masyarakat dengan melingkari sebuah tiang sambil memegang tali-tali dekorasi yang menempel.



2. Merayakan Kesuburan



Perayaan atas kesuburan dahulu kala adalah hal yang lazim dalam menyambut hari pertama bulan Mei tersebut.



Dalam melakukan kegiatan tersebut pasangan pria dan wanita terdorong untuk menghilang di hutan dan bercinta.



3. Campur Tangan Inggris



May Day yang telah dijelaskan sebelumnya telah hadir sejak tahun 1600-an.



Menurut historic-uk.com, para puritan, Parlemen Inggris, dan Oliver Cromwell di tahun 1645 melakukan intervensi yang menghasilkan pelarangan atas tradisi tersebut.



Alasan mereka didasari atas pendapat yang menyatakan kegiatan dalam perayaan tersebut tidak bermoral.



4. May Day dan Peri



Beberapa kepercayaan dan tradisi mengatakan, 1 Mei diramaikan oleh peri yang memiliki kesempatan terakhir untuk berjalan di Bumi.



Seperti kebudayaan Irlandia yang dapat kita lihat di irishculture.com mengatakan, May Day menjadi hari para peri menjadi sangat kuat.



Sehingga kita harus melakukan berbagai tradisi seperti memberikan makanan dan minuman.



5. Cuci Muka



Air pertama atau embun yang digunakan sebagai cuci muka pada May Day akan memberikan penggunanya keberuntungan, perlindungan, dan penyembuhan.



6. May Day di Jerman



Jerman menjadi negara yang melakukan perayaan May Day dengan sangat meriah hingga kini.



Dimulai dari mendirikan pohon Mei yang saling diperebutkan dan dipertahankan antara satu kota dengan kota lain.



Juga berpesta dengan dengan iblis dan penyihir yang tentunya hanya menggunakan kostum, hingga menyalakan dan melompati sebuah perapian.



7. Mayday dan May Day



Penggunaan “mayday” sebagai sinyal internasional saat mengalami bahaya tidak ada hubungannya dengan tanggal 1 Mei atau perayaan May Day.



Pada dasarnya mayday berasal dari kata Prancis venez m’aider yang berarti tolong saya.



Itulah tujuh fakta yang memperlihatkan sisi lain dari May Day yang biasanya dikaitkan dengan demonstrasi, cukup menarik bukan?



Pesta, tradisi, dan perayaan menjadi kegiatan-kegiatan awal yang dilakukan oleh beberapa negara di Bumi ini.



Bahkan ada yang tetap melakukan hingga kini seperti Jerman dan Irlandia.



8. May Day tak selalu berarti Hari Buruh



Ada beberapa bagian masyarakat di dunia yang mengartikan May Day justru sebagai perayaan musim semi.



Namun, ada juga yang masih mengartikannya sebagai momen mengenang perjuangan kelas pekerja di dunia.



9. Alasan May Day dijadikan hari libur



Mengutip artikel terbitan TribunStyle, May Day diliburkan untuk menghargai 4 buruh di Chicago, Amerika Serikat, yang ditembak mati oleh polisi saat menuntut keadilan bagi para buruh.



Pada 1889, sebuah kelompok di Paris memutuskan untuk menghargai jasa mereka dengan membuat May Day sebagai hari libur.



10. Identik dengan demonstrasi



Sudah bisa dipastikan, setiap tanggal 1 Mei selalu ada demonstrasi dari kelompok buruh di berbagai negara.



Meski tuntutannya beragam, namun garis besar dari tuntutan tersebut adalah untuk menyejahterakan kaum buruh.







