VIDEO: Kondisi Twindy Rarasati Adik Istri Bupati Gowa Setelah 2 Pekan Diumumkan Positif Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis peran Twindy Rarasati mengumumkan positif Covid-19 pada 15 April 2020 lalu.

Melalui Instagramya, ia mengunggah postingan terkait dirinya yang terinveksi virus yang juga dikenal dengan nama Corona itu.

Unggahan Twindy di akun instagramnya umumkan positif Covid-19 (Instagram)

"Saya positif Covid-19 :)

terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah..

teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini,

I'm sorry that I have to take a rest in this one..

sehat-sehat terus teman-teman semuaaa!

Stay home everyone, this too shall pass.

Jangan lupa physical distancing, cuci tangan,

makan-makanan bergizi dan olahraga," tulis adik kandung istri Bupati Gowa Priska Paramita tersebut di keterangan fotonya pada 15 April lalu.