Disperindag Sulbar Pantau Harga Sembako di Mamasa, Harga Beras Naik

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Provinsi Sulawesi Barat melakulan pemantauan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mamasa.

Bersama tim, Disperindag Sulbar mendatangi sejumlah pedagang beras, telur, dan gula pasir di sekitar Kota Mamasa, Rabu (29/4/2020) siang.

Berdasarkan pantauannya, didapati sejumlah pedagang menaikkan harga beras, telur dan gula pasir.

Untuk harga beras, kisaran Rp.10.000 hingga Rp.12.000 per liternya, dari harga Rp.8.000 per liter. Untuk telur ayam ras, dikisaran Rp.43.000 hingga Rp.45.000 per rak.

Sementara untuk gula pasir, berada dikisaran Rp.18.000 perliter.

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag Sulbar, Srimulyana mengatakan, untuk harga kebutuhan pokok lainnya masih terpantau normal.

Disperindag Sulbar saat melakukan pemantauan harga beras di Jl Ahmad Yani Kelurahan Mamasa (Semuel Mesakaraeng/Tribun Mamasa)

"Secara umum berdasarkan pantauan harga masih normal," ungkapnya.

Hanya saja lanjut dia, harga beras sesuai pantaun di Mamasa mengalami kenaikan harga.

"Iya saya lihat di Mamasa harga beras naik," katanya.

Terkait hasil pantauan ini kata dia, akan dilaporkan di pemerintah provinsi Sulbar.

