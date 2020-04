Empat Produk dan Satu Komunitas Toyota Raih Penghargaan Otomotif Award 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat produk Toyota berhasil meraih penghargaan tertinggi di segmennya dalam ajang Otomotif Award 2020.

Produk-produk itu adalah New Toyota Yaris yang memenangkan kategori Best of Medium Hatchback, New Toyota Vios untuk kategori Best of Small Sedan.

All New Toyota Sienta untuk kategori Best of Small Van, serta All New Toyota Camry HEV di kategori Best of Hybrid.

Selain itu, komunitas Innova Community juga berhasil meraih penghargaan Community of the Year di ajang yang sama.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy menyebutkan, Toyota selalu berupaya untuk menghadirkan produk dan teknologi terdepan dan terlengkap di berbagai segmen.

Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar otomotif yang semakin berkembang dinamis.

Komitmen Toyota untuk memberikan Beyond Excitement dan Total Solution in Mobility, hadir melalui produk dan segmen yang lengkap guna memenuhi kebutuhan pelanggan mulai dari MPV, SUV, hatchback, sedan, kendaraan komersial, hingga mobil elektrifikasi.

Disebutkan, setiap produk memiliki karakter yang unik dan berbeda, menyesuaikan dengan beragam kebutuhan pelanggan di segmennya.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Toyota. Ini merupakan pencapaian baik bagi Toyota sekaligus bukti bahwa produk, teknologi, dan layanan Toyota tetap diminati oleh pelanggan," kata Anton dalam rilis, Selasa (28/4/2020).

"Ke depannya, Toyota akan terus mengembangkan setiap produk, teknologi, dan service, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia,” tambah Anton.