Perjalanan Karir Lee Kyung Young Pemain Drakor The World of Married Terlibat Skandal Prostitusi

Aktor Drama The World of Married, Lee Kyung Young

TRIBUNTIMUR.COM- Drama Korea The World of Married menyita perhatian pecinta drama korea.

Drama Korea ini bahkan berhasil mencapai rating tertinggi drama Korea.

Drama ini juga digandrungi para peinta drama Korea di Indonesia.

Bercerita tentang kehidupan rumah tangga dan seorang pelakor.

Atis tanah air juga berbondong-bondong ikut menonton.

Setelah sebelumnya jatuh cinta dengan kisah cinta Kapten Ri di drakor Crash Landing On You.

Salah satu yang menjadi unik diperbincangkan yakni para pemerannya.

Sebelumnya, sosok Han So Hee menjadi perbincangan bahkan bulan-bulannan warganet karena perannya menjadi pelakor mampu mengaduk perasaan penonton.

Kini, masa lalu aktor drama The World of Married, Lee Kyung Young terungkap, pernah jadi pelaku kejahatan seksual kepada anak di bawah umur.

