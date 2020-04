Belanja Murah di LOTTE Mart, Paket Sembako Mulai Rp 125 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penawaran setiap akhir pekan di LOTTE Mart Panakkukang dapat menjadi alternatif masyarakat yang ingin berbelanja murah.

Promo belanja murah ini berlaku hingga Minggu (26/4/2020).

Beberapa penawaran bisa Anda pilih, seperti paket sembako Rp 125 ribu terdiri dari beras super boy 5 kg, Fortune minyak goreng 2 liter, Palmia margarine 200 gram, Bango kecap manis 550.

Harga normal untuk paket tersebut senilai Rp 151. 800, hemat hingga Rp 26.800.

Ada pula Paket Khong Guan Rp 100 ribu, terdiri dari Khong guan merah 1.600 gram, Abc squash 460 ml, Teh celup poci vanila 25x2 gram, Ultra milk chocolate. Harga normal 136.600, hemat hingga Rp 36.600.

Selanjutnya, ada Dancow 3+ All variant 800 gram harga normal Rp 94 ribu, beli dua Rp 86 ribu per bungkus dan beli 6 Rp 81.900 per bungkus.

Bimoli klasik minyak goreng dua liter, harga normal Rp 30.500 promo sisa Rp 22.900. Losari beras premium 5 kg, dari Rp 64 ribu sisa Rp 57 ribu.

Bagi Anda yang ingin membeli gula pasir dengan harga lebih murah, Rosebrand gula kristal 1 kg Rp 12.500 (maksimal beli 1 Kg).

ABC syrup squash all variant 460 ml, harga normal Rp 12.700 sisa Rp 9.900. Khong guan merah asst 1.600 gram dari Rp 112.800 kini hanya Rp 84 ribu. (*)

