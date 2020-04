Masyarakat Bone Terdampak Covid-19 Bakal Dapat Uang Tunai Rp 200 Ribu Per Bulan Per KK

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) sementara ini mendata masyarakat yang terdampak Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinsos Bone, Andi Promal Pawi saat dihubungi tribunbone.com via telepon, Jumat (24/4/2020).

Promal mengatakan masyarakat tersebut di luar dari yang menerima bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan diluar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).



Nantinya, kata Promal, masyarakat yang telah didata dan terdampak Covid-19 akan diberikan bantuan Rp 200 ribu per bulan untuk per kepala keluarga (KK).

Kadis Sosial Kabupaten Bone, Andi Promal Pawi (Kaswadi Anwar)

"Kami masih data jumlah masyarakat terdampak. Akan diberikan Rp 200 ribu per bulan per KK," katanya.

Untuk masyarakat penerima DTKS diberikan bantuan dari Kementerian Sosial.

Sedangkan bantuan yang diberikan pemerintah daerah bagi masyarakat diluar PKH, BPNT dan DTKS.

