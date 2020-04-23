Sinopsis Film

Sinopsis & Trailer Film Die Hard 4 Tayang Malam Ini 23 April 2020 Pukul 23.00 WIB di Big Movies GTV

Kamis, 23 April 2020, Big Movies GTV menyajikan film berjudul Live Free Or Die Hard yang tayang malam ini pukul 23.00 WIB.

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Tangkap layar teaser Die Hard
tangkap layar teaset Die Hard 4

Sinopsis & Trailer Film Die Hard 4 Tayang Malam Ini 23 April 2020 Pukul 23.00 WIB di Big Movies GTV 

TRIBUN-TIMUR.COM,- Jangan lewatkan film seru malam ini Kamis 23 April 2020.

Di Big Movies Trans TV.

Kamis, 23 April 2020, Big Movies GTV menyajikan film berjudul Live Free Or Die Hard yang tayang malam ini pukul 23.00 WIB.

Dilansir dari IMDb.com, film buatan Amerika Serikat yang berjudul Live Free Or Die Hard atau yang juga dikenal 'Die Hard 4', disutradarai oleh Len Wiseman.

Film Live Free Or Die Hard dirilis pertama kali pada 27 Juni 2007 di Amerika Serikat.

Live Free Or Die Hard menjadi film keempat dari sekuel Die Hard.

Pemeran utama dalam film ini adalah aktor kawakan Hollywood, Bruce Willis.

Bruce Willis juga merupakan protagonis di tiga film sebelumnya.

Beberapa aktor lain yang turut membintangi film yang rilis perdana pada 27 Juni 2007 tersebut, di antaranya Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, dan Jonathan Sadowski.

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Film Die Hard 4
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Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribunnews.com
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