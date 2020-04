TRC Mencatat Warga Masuk Mamasa Sebulan Ini Capai 40 Ribu Orang

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Dines Kesehatan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Amos Pampabone menyebutkan ada perbedaan data orang masuk antara tim gugus tugas di perbatasan dan pantauan TRC.

Hal itu disampaikan Amos Pampabone saat dikonfirmasi di posko TRC, Selasa (21/4/2020) pagi.

Ia menjelaskan terjadi perbedaan data antara data yang dimiliki oleh petugas di pos perbatasan dengan data yang ada di TRC Dinkes.

Menurutnya, data yang tercetat di pos perbatasan sejak sebulan terakhir berkisar 40.000 orang yang masuk Mamasa.

Sementara data dari petugas kesehatan di desa-desa yang mencatat by name by address baru sekitar 7.000 orang," jelasnya.

Data yang diperoleh oleh petugas kesehatan di desa kata Amos adalah hasil pencatatan masyarakat yang masuk ke desa tersebut, melalui bidan desa yang dilaporkan ke Puskesmas masing-masing.

Adanya perbedaan data, menunjukkan masih banyaknya orang masuk ke Mamasa yang belum terdeteksi oleh petugas kesehatan.

Sekaitan dengan itu, pemerintah Kabupaten Mamasa dalam waktu dekat akan memberlakukan pembatasan pergerakan pelintas di perbatasan.

Amos berharap, kebijakan pembatasan pergerakan orang masuk, dapat diikuti dengan kebijakan pembatasan pergerakan orang dalam wilayah Mamasa.

Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Mamasa, Amos Pampabone (Semuel Mesakaraeng/Tribun Mamasa)

"Supaya efektif, jangan cuma pembatasan orang masuk di perbatasan saja tetapi juga pembatasan terhadap pergerakan orang dalan Mamasa," harapnya.