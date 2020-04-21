FOTO: Pelantikan Sekwan DPRD Sulsel
Sejak 21 April 2018, M Jabir menjabat Pelaksana tugas (Plt) Sekwan DPRD Sulsel hingga akhirnya didefinitifkan oleh Gubenur Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani melantik M Jabir sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan di ruang sidang Paripurna DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Selasa (20/4/20).
Sejak 21 April 2018, M Jabir menjabat Pelaksana tugas (Plt) Sekwan DPRD Sulsel hingga akhirnya didefinitifkan oleh Gubenur Sulsel, HM Nurdin Abdulah.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur