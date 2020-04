Dinsos Sulsel Klaim Bantuan Sembako Rp 16,3 M Sudah Disalurkan ke 24 Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bantuan sembako dan alat kesehatan senilai Rp 16,3 miliar diklaim Dinas Sosial Sulawesi Selatan (Dinsos Sulsel) telah selesai diserahkan hari ini, Selasa (21/4/2020).

Sekretaris Dinsos Sulsel, Andi Fitriani mengatakan, program Jaring Pengaman Sosial di beberapa kabupaten/kota sudah ada yang rampung.

"Utamanya di zona merah seperti Makassar, Maros, Gowa dan lainnya. Sementara Toraja, Luwu Utara dan Luwu Timur, sudah otw (on the way). Mudah-mudahan rampung semua besok (hari ini," kata Fitriani via video conference, Senin (20/4/2020) malam.

Untuk mengurangi penyebaran covid-19 dengan cara tidak berkumpul menjadi salah satu opsi yang dijalankan Dinsos Sulsel, maupun kabupaten/kota dalam menyalurkan bantuan sembako ke masyarakat terdampak Covid-19.

“Bantuan yang diberikan disimpan di depan rumah, mereka siapkan wadah misalnya baskom jadi mereka letakkan di situ dan tidak ada kontak dengan penerima,” ujarnya.

Dalam pendistribusiannya, pihaknya bekerja sama dengan Dinsos kabupaten/kota bersama Pengembangan Karakter dan Sosial Kemasyarakatan (PKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tim Penggerak PKK.

Terkait data penyaluran per kabupaten/kota Andi Fitriani berjanji datanya akan dikirimkan. Namun hingga Selasa (21/4/2020) sekitar pukul 19.00 Wita data tersebut belum juga ada.

Terkait mekanisme pemberian paket sembako dan alat kesehatan, ia mengatakan perlu ada data akurat yang dilakukan Dinsos Kabupaten/Kota kepada masyarakat agar bantuan logsitik merata dan tidak double.

“Pemerintah Kabupaten/Kota yang lebih paham dalam pemberian bantuan itu. Nah data yang mereka masukkan yang terpilah yang mana mereka bantu yang mana yang dibantu oleh kementerian yang mana yang dibantu oleh Pemprov,” katanya.

Seperti diketahui, beberapa bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Kemensos keluarkan bantuan tunai kepada masyarakat langsung ke rekening masyarakat yang menerima.