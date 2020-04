Netizen Penasaran Kenapa Laudya Cynthia Bella Tak Ikut Nyanyi Seperti Raffi Ahmad Saat Reuni BBB?

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah netizen pengikut Artis Laudya Cyntia Bella penasaran.

Laudya Cyntia Bella kembali bersatu dengan personel BBB (Bukan Bintang Biasa) termasuk dengan Raffi Ahmad.

BBB diinisiasi Melly Goeslaw tahun 2006 lalu.

Namun di rekaman video, Laudya Cynthia Bella tak ikut menyanyi seperti empat personel BBB yang lain seperti Raffi Ahmad, Dimas Beck, Chelsea Olivia dan Ayusitha.

Berikut keterangan foto yang diunggah Laudya Cynthia Bella, Senin (20/4/2020) beberapa menit lalu seperti dikutip tribun-timur.com.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hi teman-teman ku

Semoga pandemic Covid 19 ini segera berakhir,

kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhaanahu Wa Ta'ala , dannn kita semua selalu sabar menghadapi takdir Allah Subhaanahu Wa Ta'ala.

Bismillaaaaahhhh.. tuh kata nastusha untuk seluruh teman-teman "tetap semangat

.

" The miracles can do things though can't do

•

•

Apa sih doa & harapan kalian selama di rumah aja ?

Yuk comment di video ini .

#dirumahaja

Kerinduan penggemar grup vokal BBB (Bukan Bintang Biasa) akhirnya terobati.

Sejumlah followers istri Engku Emran itu penasaran.