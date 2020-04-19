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Chord Gitar & Lirik Lagu Sedih Tak Berujung - Glenn Fredly: Download Lagu MP3
Berikut link download lagu Sedih Tak Berujung lengkap dengan Chord Gitar, Lirik Lagu, dan video klip.
TRIBUN-TIMUR.COM - Chord Gitar & Lirik Lagu Sedih Tak Berujung - Glenn Fredly: Download Lagu MP3
Lagu Sedih Tak Berujung dipopulerkan oleh Glenn Fredly.
Berikut link download lagu Sedih Tak Berujung lengkap dengan Chord Gitar, Lirik Lagu, dan video klip.
Lagu Sedih Tak Berujung dirilis pada 2004 yang termuat di album 'Selamat Pagi, Dunia'.
Sedih Tak Berujung memiliki cerita sendiri sewaktu dirilis.
(Link download lagu ada di akhir berita)
Chord Gitar dan lirik lagu Sedih Tak Berujung - Glenn Fredly:
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Intro : C Bm C Bm
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C Bm
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Editor: Hasrul