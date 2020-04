Belanja Rp 150 Ribu Via WA di Hypermart Panakkukang, Bisa Diantarkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hypermart Panakkukang Makassar, menghadirkan kemudahan bagi Anda yang ingin berbelanja dari rumah.

Pantauan Tribun Timur di akun Instagram @hypermartpanakkukangmakassar, Sabtu (18/4/2020), bagi masyarakat yang ingin berbelanja melalui online bisa langsung WhatsApp 082192093189.

Perbelanjaan minimal Rp 150 ribu, maka belanjaan Anda akan diantarkan langsung ke rumah dengan ongkos kirim sesuai jarak.

Apalagi saat ini, ada promo belanja hemat untuk sejumlah produk hingga Senin (20/4/2020).

Dimana, produk incaran dapat Anda tebus dengan harga lebih hemat. Misalnya, Apel Fuji Super Rp 4.850 per 100 gram, Buah Naga Merah Rp 1.750 per 100 gram.

Century Pear Rp 2.190 per 100 gram dan Semangka Merah Non Biji Rp 850 per 100 gram.

Berlaku pula untuk produk beku maupun segar seperti, Aneka Bakso Seafood Rp 6.990 per 100 gram, Hati Sapi Rp 1.890 per 100 gram, Udang Cooked Rp 54.900 per 500 gram.

Ikan Salmon Fillet Rp 36.990 per 100 gram, Daging Giling Premium Rp 10.495 per 100 gram dan Daging Rendang Spesial atau Daging Rendang Kerbau Rp 9.890 per 100 gram.

Selain itu, Diamond Ice Cream 700ml semua varian Rp 23.900. Jungle Juice Rp 18.700 per satu liter

Kraft Cheese Cheddar Block 180 gram Rp 19.500. Mini Donut Curah Rp 4.990 per 100 gram. Disney Marble Cake Rp 17.900.