Tayang Malam ini, Berikut Jadwal dan Sinopsis The King: Eternal Monarch, Drakor Terbaru Lee Min Ho

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea terbaru Lee Min Hoo berjudul The King: Eternal Monarch tayang malam ini, Jumat (17/4/2020) waktu Korea Selatan.

Selanjutnya tayang di Netflix mulai Sabtu 18 April 2020.

The King: Eternal Monarch ini ditayangkan di saluran televisi Korea Selatan, yaitu SBS.

Drama Korea The King: Eternal Monarch ini spesial karena dibintangi aktor Lee Min Ho.

Setelah hiatus selama tiga tahun, Lee Min Ho akhirnya kembali membintangi drama Korea.

Kisah drama Korea, The King: Eternal Monarch yang dibintangi mantan kekasih Suzy ini akan tayang dua kali dalam satu pekan yakni di akhir pekan.

Sinopsis

Drama Korea atau drakor The King: Eternal Monarch ini akan menyajikan cerita yang tak biasa karena berlatar belakang dunia paralel.

Dilansir dari kompas.com, naskah drama Korea The King Eternal Monarch ini ditulis oleh Kim Eun Sook yang dikenal dengan karya-karya populernya, seperti Descendant of The Sun dan Goblin.

Drakor The King: Eternal Monarch adalah drama fantasi romantis yang menceritakan hubungan dua orang yang berasal dari dunia paralel yang berbeda.