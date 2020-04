Lirik Lagu Idol Kpop Pendatang Baru, CRAVITY ‘Break all the Rules’ Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Video musik CRAVITY ‘Break all the Rules’ masuk ke dalam jajaran trending YouTube.

Hingga berita ini diterbitkan Jumat (17/4/2020) video musik tersebut telah ditonton lebih dari lebih dari 5 juta kali.

Dunia Industri musik di Korea Selatan kembali menghadirkan idol kpop pendatang baru yang spektakuler.

Idol Kpop yang satu ini siap membersembahkan penampilan debutnya yang memukau.

Tentu ini adalah kabar bahagia bagi pecinta Kpop di seluruh dunia.

Idol Kpop CRAVITY merupakan boy group asuhan Starship Entertainment yang memiliki total 9 orang anggota, yakni Jungmo, Wonjin, Serim, Woobin, Taeyoung, Minhee, Allen, Hyeongjun, dan Seongmin.

Boy group rookie CRAVITY resmi menginjakkan kaki mereka di industri musik Korea Selatan.

Sesuai dengan yang telah dijadwalkan, CRAVITY melaksanakan debutnya dengan merilis video musik ‘Break all the Rules’ pada hari Selasa (14/4/) pukul 18.00 KST.

Selain lagu utama ‘Break all the Rules’, lagu lainnya yang terdapat dalam mini album tersebut ialah ‘Top of the Chain’, ‘Jumper’, ‘Blackout’, ‘Strange’, ‘Cloud 9’ dan ‘Star’. Lagu ‘Jumper’ juga begitu spesial, karena lagu tersebut diproduksi oleh Joohoney MONSTA X, senior mereka di Starship Entertainment.

Berikut lirik lagu CRAVITY ‘Break all the Rules’: