Kunci Gitar dan Lirik Lagu Ramadhan Tiba - Opick Lengkap Link Download MP3

Umat Islam tinggal menghitung hari menyambut bulan Ramadan 2020.

Berikut ini Chord lagu Ramadhan Tiba yang dinyanyikan Opick.

Lagu Ramadhan Tiba adalah lagu yang dinyanyikan penyanyi religi Opick.

Lagu ini masuk dalam album Cahaya Hati yang dirilis Opick pada 2008.

Walau sudah berusia 12 tahun, lagu Ramadhan Tiba selalu populer terlebih jelang bulan Ramadan.

Berikut Chord lagu Ramadhan Tiba dari Opick dengan kunci gitar yang mudah dimainkan:



[Intro] A



A A A

Ramadhan tiba, ramadhan tiba, ramadhan tiba

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

A A A

Ramadhan tiba, ramadhan tiba, ramadhan tiba

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan



E A

Ramadhan tiba semua bahagia

E A

Tua dan muda bersuka cita

D C#m

Bulan ampunan bulan yang berkah

E A

Bulan terbebas api neraka



E A

Andaikan saja Ramadhan semua

E A

Bulan yang tiba bulan yang ada

D C#m

Karena besarnya setiap pahala

E A

yang di janjikan kepada kita



A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan



E A

Dalam bersahur ada pahala

E A

Dalam berbuka alangkah indah

D C#m

Menahan diri menahan lidah

E A

Menjaga hati menjaga mata



E A

Banyakkan amal hari-harinya

E A

pahala datang berlipat ganda

D C#m

Berlomba-lomba untuk ibadah

E A

Dunia bahagia surga nantinya



A A A

Ramadhan tiba, ramadhan tiba, ramadhan tiba

B B B

Ramadhan tiba, ramadhan tiba, ramadhan tiba



E D#m

Dan semoga setiap jiwa

C#m F# B

Diberikan... ampunan-Nya

E D#m

Dan semoga hapus semua

C#m F# B

Kesalahan... setiap jiwa



Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan



C# G# F# C#

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

C# G# F# C#

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

C# G# F# C#

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

C# G# F# C#

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan



C# G# F# C#

Marhaban Ya Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ya Ramadhan

C# G# F# C#

Marhaban Ya Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ya Ramadhan

Download Lagu MP3 Ramadhan Tiba via Spotify



Spotify merupakan platform yang menyediakan lagu dari semua negara di dunia termasuk Indonesia.



Kelebihan mengunduh lagu dari Spotify adalah dapat kamu dengarkan lagu tersebut secara offline atau tanpa koneksi internet.



Sebelum menggunakan fitur download yang ada di Spotify, kamu harus beralih ke akun premium atau berlangganan.



Biaya berlangganan pertama bisa didapatkan hanya dengan Rp 4.990 kemudian Rp 49.990/bulan setelahnya jika membayar dengan kartu Visa, MasterCard, dan American Express.



Kamu juga bisa menggunakan kartu IM3 Oreedo, XL, Smartfren, Tri, dan Telkomsel dengan harga Rp 54.990/bulan dan dapat berhenti berlangganan kapan pun kamu mau.



Setelah berpindah ke akun Premium, kamu bisa mencari lagu dan tahan playlist atau album tersebut hingga muncul tulisan Download.



Tap tulisan 'download' dan tunggu hingga proses mengunduh selesai.



Setelah selesai mengunduh, kamu bisa mendengarkan lagu tersebut di mana pun dan kapan pun walau tanpa koneksi internet atau secara offline.



Berikut link stream atau download lagu Ramadhan Tiba dari Opick



LINK



