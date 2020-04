Beli Stand TV di Informa Latanete, Hemat hingga Rp 1 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Menempati rumah impian sepertinya tak akan sempurna jika tak dilengkapi furniture berkualitas.

Wajar saja, jika sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang furniture tak hentinya menghadirkan inovasi baru.

Tidak hanya itu, berbagai promo kerap kali dihadirkan untuk menarik perhatian calon pembeli.

Salah satunya Informa yang berada di bawah naungan Kawan Lama Group.

Pantauan Tribun Timur di Informa Latanete Makassar, Jumat (17/4/2020) promo yang dihadirkan edisi April 2020 bertajuk This Is My Style.

Berbagai jenis furniture dan berbagai kebutuhan lainnya termasuk dalam promo ini.

Beberapa diantaranya, Elise TV Stand Rp 4,9 juta sisa Rp 3,9 juta. Untuk pembelian jenis ini Anda hemat hingga Rp 1 juta.

Jangan sampai kehabisan Lynwood Relax Sofa Rp 1,9 juta (harga normal) kini sisa Rp 1,4 juta.

Menyusul penawaran menarik lainnya, Korl Side Table Rp 999 ribu sisa Rp 699 ribu per set. Bean Bag Ain Rp 1,2 juta sisa Rp 840 ribu.

Tidak hanya itu, Indiana Sectional Sofa Rp 10,9 juta sisa Rp 8,9 juta. Doria Ottoman Rp 2,4 juta sisa Rp 1,9 juta.