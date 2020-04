Sunachi Harbour Kembali Buka, Sediakan Paket Suki At Home hingga Family Package

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Sunachi Harbour yang berada di upper ground Phinisi Point kembali dibuka.

Dibukanya Sunachi Harbour dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang menjalankan program di rumah saja, dan mengurangi kegiatan di luar ruangan.

Sunachi menawarkan berbagai paket dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya yang kesulitan membeli bahan makanan dan lainnya.

Antara lain, paket Suki at Home dan Family Package yang dapat dinikmati melalui layanan take away dan pesan antar.

Layanan tersebut dapat dinikmati mulai Jumat, (17/4/2020) melalui akses telepon ke 0411-363 222 atau 0811 4195 566 mulai pukul 11.00 hingga 20.00 wita.

Untuk paket Suki at Home dibagi menjadi dua kategori harga yakni, Paket A senilai Rp 400.000++ dengan 12 macam Suki.

Paket B senilai Rp 500.000++ dengan 15 macam Suki. Sudah termasuk Kuah Ayam dan Saos Suki, peminjaman alat masak yang terdiri dari kompor, panic, gas dan sendok sup.

Paket ini juga termasuk gratis pengantaran untuk radius di bawah lima kilometer.

Sedangkan untuk Family Package harganya masing-masing dibanderol mulai dari Rp 277.000++ untuk Paket A yang sudah termasuk Sup Tom Yum, Ayam Goreng Wijen dan Nasi Goreng Yang Chow.

Untuk Paket B senilai Rp 364.500++ sudah termasuk Sup Bakso Ikan, Ayam Panggang Gandum, Udang Goreng Mayonnaise, dan Nasi Putih sebanyak 3 tiga porsi.