Sunachi Harbour Hotel The Rinra Kembali Buka untuk Layanan Take Away

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar gembira bagi Anda pencinta kuliner di Kota Makassar.

Sunachi Harbour yang berada di upper ground Mall PIPO sebagai salah satu outlet restoran yang dimiliki oleh Hotel The Rinra kembali buka.

Hal in diharapkan menjadi solusi bagai masyarakat di tendah pandemi wabah virus Corona atau Covid-19 di Indonesia termasuk di Makassar.

Tanpa mengabaikan anjuran pemerintah, Sunachi Harbour menawarkan paket Suki at Home dan Family Package yang dapat dinikmati melalui layanan take away dan pesan antar

Layanan tersebut dapat dinikmati mulai Jumat, 17 April 2020 melalui akses telepon ke 0411-363 222 atau 0811 4195 566 mulai pukul 11.00 hingga 20.00 WITA.

Untuk paket Suki at Home dibagi menjadi 2 kategori harga yakni Paket A senilai Rp 400.000++ dengan 12 macam Suki dan untuk Paket B senilai Rp 500.000++ dengan 15 macam Suki.

Paket-paket tersebut sudah termasuk Kuah Ayam dan Saos Suki, peminjaman alat masak yang terdiri dari kompor, panic, gas dan sendok sup.

Paket ini juga termasuk gratis pengantaran untuk radius dibawah 5 kilometer.

Sedangkan untuk Family Package harganya masing-masing dibanderol mulai dari Rp 277.000++ untuk Paket A yang sudah termasuk Sup Tom Yum, ayam goreng Wijen dan Nasi Goreng Yang Chow.

Untuk Paket B senilai Rp 364.500++ sudah termasuk Sup Bakso Ikan, Ayam Panggang Gandum, Udang Goreng Mayonnaise, dan Nasi Putih sebanyak 3 porsi.