Best Western Plus Makassaar Beach Berbagi di Tengah Pandemi

Rilis Best Western Plus Makassar Beach

Makassar –Mewabahnya virus corona ini memang berdampak besar bagi masyarakat.

Salah satunya adalah penurunan ekonomi masyarakat, terutama bagi pekerja harian yang kini tidak bisa bekerja seperti biasa. Aksi sosial dengan berbagi makanan saat pandemi virus corona tengah dilakukan banyak orang, termasuk hotel yang ada di kota Makassar.

Hotel Best Western Plus Makassar Beach proaktif dan ikut berperan serta dalam kepedulian akibat dampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia.

Salah satunya dengan berbagi makanan setiap hari senin, rabu dan jum'at yang dilakukan di depan hotel.

Setiap hari-hari tersebut, Best Western Plus Makassar Beach menyediakan 100 bungkus makanan yang dibagikan untuk orang yang membutukan akibat dampak pandemi Covid-19 di sekitar hotel Best Western Plus Makassar Beach.

Berbagi makanan di tengah pandemi ini akan dilakukan hingga bulan ramadhan yang sebentar lagi akan datang, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawa sosial perusahaan yang terus dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun.

“Semoga kegiatan ini bisa sedikit membantu dan bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang kurang beruntung dan membutuhkan saat kondisi ekonomi yang sedang lemah,” ujar Saeno Kunto General Manager Hotel Best Western Plus Makassar Beach.