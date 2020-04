Gubernur Sulsel Sambut Kedatangan 176 Santri di Bandara Hasanuddin, Lansung Rapid Test

TRIBUNMAROS.COM, MAKASSA - Sekitar 760 orang santri yang menuntut ilmu di Jawa Timur dalam waktu dekat akan kembali ke Sulsel melalui beberapa pintu masuk, baik pelabuhan maupun bandara.

Pemulangan mereka akan dilakukan secara bertahap. Dan Rabu pagi ini, sekitat 176 santri tiba di Bandara Sultan Hasanuddin.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyambut langsung kedatangan santri tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin. Sesaat setelah mereka mendarat, petugas dari KKP langsung mengambil rapid test.

Menurut Nurdin Abdullah kedatangan para santri ini harus dilakukan pengawasan yang ketat dengan cara menjaga pinti masuk di pelabuhan dan bandara.

"Makanya kita ingin memastikan mereka, dengan cara melakukan rapid test langsung di bandara. Setelah itu kita akan mengirim datanya langsung ke kepala daerah, baik bupati maupun walikota sebagai ketua gugus tugas percepatan," ujarnya, Rabu (15/4/2020)

Dia menuturkan, dari hasil rapid test yang dilakukan di bandara, seluruhnya menunjukkan negatif.

Meski begitu kata mantan Bupati Bantaeng dua periode ini, seluruh santri yang kembali ke daerahnya itu masih harus tetap menjalani isolasi mandiri.

"Setibanya di daerahnya masing-masing mereka semua tetap harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari, walaupun hasil rapid testnya semua negatif," jelasnya

"Kami punya data mereka by name, by address. Mereka harus mentaati aturan ini, karena sudah memiliki komitmen," tutupnya.

Laporan Tribunmaros.com, Andi M Ikhsan

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)