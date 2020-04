Dongeng Kelam Putri Salju, Ini Sinopsis Film Snow White and the Huntsman, Big Movies GTV Malam Ini

TRIBUNJATENG.COM - Film seru akan hadir di Big Movies GTV malam ini.

Film kisah putri salju, namun dibuat lebih kelam

Film Snow White and the Huntsman tayang di Big Movies GTV, Jumat, (14/2/2020) pukul 22.00 Wita

Ini merupakan film aksi fantasi tahun 2012 yang disutradarai oleh Rupert Sanders.

Cerita Snow White and the Huntsman berdasarkan kisah dongeng terkenal asal Jerman berjudul Snow White and Seven Dwarfs.

Sinopsis Snow White and the Huntsmand tayang di Big Movies GTV malam ini pukul 23.00 WIB:

Kecantikan Ravenna (Charlize Theron) sangat mempesona pandangan King Magnus (Noah Huntley), ayah Snow White (Kristen Stewart) pada pandangan pertama.

Wanita yang didapatnya dari hasil rampasan perang inipun tidak lama kemudian langsung ia jadikan istri.

Maklum saja, ayah Snow White memang sudah lama menduda sejak kematian istri yang dicintainya.

Sayangnya, dimalam pertama yang seharusnya penuh kebahagiaan mendadak berubah menjadi petaka besar. Sang raja tewas dan kerajaannya jatuh ketangan Ravenna.