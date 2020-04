Pusat Kajian Pengelola Jurnal FKM UMI Rilis 5 Jurnal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pusat kajian pengelolaan jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UMI Makassar merilis lima jurnal ditengah pandemi corona melanda dunia.

Jurnal ini merupakan media publikasi karya ilmiah bidang kesehatan masyarakat yang deadline tanggal 30 Juni 2020.



Kelima jurnal tersebut adalah, Window of Community Dedication journal yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat.

Kemudian Window of Nursing Journal, Window of public Health Journal, Window of Midwifery Journal, dan Window of Health Journal.

Sekertaris PKPJ FKM, Nurfardiansyah Bur SKM M Kes bahwa manfaat dari jurnal dilingkup FKM ini bisa dibaca dan di akses secara online sebab sudah E- ISSN dan kelebihannya telah terindex.

Bahkan Window Of Health Journal telah terakreditasi nasional (sinta 3) dan bereputasi Internasional tahap menengah (index copernicus).

Sekertaris PKPJ FKM UMI Makassar, Nurfardiansyah Bur (Dok.Nurfardiansyah)

Selain itu, bukan hanya dosen dalam lingkup UMI yang dapat memasukkan papernya, akademisi dari luar pun bisa.

"Iya bisa sekali karena kita memakai OJS (open journal system) yang di mana terbuka semua orang untuk mendaftar," papar Nurfardiansyah, Selasa (14/4/2020).

Bahkan lanjut dia, sampai dengan membaca dan bisa mendownload full text paper-paper yang telah terbit tanpa dipungut biaya.

"Silahkan memasukkan paper sesuai dengan template yang disiapkan di laman web, http://jurnal.fkm.umi.ac.id sesuai dengan peminatannya," pungkasnya.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @wahyususanto_21

