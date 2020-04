Deretan Film hingga Acara TV yang Tak Tayang Lagi di Netflix Mulai April 2020

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Netflix adalah salah satu platform digital yang dapat membantu para pecinta film menikmati berbagai genre meski #dirumahaja.

Namun sayangnya, pada April 2020 sederet film dan program televisi akan segera berahir.

Beberapa diantaranya sudah menanggalkan Neflix lagi.

Diketahui, bahkan ada beberapa tayangan yang tidak lagi ada di layanan streaming digital itu.

Dilansir dari Kompas.com, mulai dari American Odyssey yang pertama kali meninggalkan Netflix pada tanggal 4 April, diikuti Movie 43 tanggal 8 April.

Untuk American Odyssey, musim pertama hingga lima akan menghilang sepanjang bulan.

Selain keduanya, 21&Over juga tak bakal tayang tanggal 15 April.

Disusul, tanggal 16 April Lost Girl: Season 1 sampai 5.

Hari berikutnya tanggal 17 April, Big Fat Liar tak akan tayang.

Kemudian, tanggal 19 April, The Longest Yard, tanggal 24 April The Ugly Truth dan pada 29 April, National Treasure tidak akan tayang di Netflix.

Sementara di tanggal 30 April akan banyak judul meninggalkan Netflix.

Mulai dari A Cinderella Story, A Little Princess, A Nightmare on Elm Street, Blade Runner: The Final Cut The Craft, Crash.

Kemudian, Crouching Tiger Hidden Dragon, The Dirty Dozen, Dirty Harry, Driving Miss Daisy, Friday the 13th, Good Burger, Goodfellas The Hangover, Harold & Kumar Go to White Castle, Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events.

Pada tanggal tersebut, Serial Police Academy 1 hingga 7, Rosemary's Baby, Rounders, Scream 2 dan 3, The Shawshank Redemption, Space Jam Spy Kids, Step Brothers, Strictly Ballroom, The Talented Mr. Ripley, Teenage Mutant Ninja Turtles, dan True Grit juga meninggalkan Netflix.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Lengkap Film dan Acara TV yang Tak Tayang di Netflix Mulai April 2020"