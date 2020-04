Produk Beku dan Buah Turun Harga di Lotte Mart

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berbagai penawaran turun harga dihadirkan Lotte Mart Panakkukang di akhir pekan ini.

Salah satunya, berlaku untuk beberapa item produk beku.

Di mana, ayam broiler harga normal Rp 29.900, turun menjadi Rp 27.500.

Chicken nugget curah, harga normal Rp 4.590 per 100 gram, sisa Rp 3.990.

Aneka baso seafood, dari Rp 8.290 per 100 gram sisa Rp7.799.

Penawaran ini juga berlaku untuk pembelian bawang merah dan putih.

Bawang putih dari Rp 5.990 per 100 gram sisa Rp 5.599 dan bawang merah Rp 4.990 per 100 gram sisa Rp 4.590.

Bagi Anda yang doyan buah-buahan, bisa memanfaatkan promo ini. Nanas harga normal 16.900, harga promo 13.900 per buah.

Alpukat Rp 2.590 per 100 sisa Rp 1.990, Apelfuji RRC Rp 4.250 per 100 gram sisa Rp 3.990 serta Lear Century Rp 3.290 per 100 gram sisa Rp harga 2.450.

Promo turun harga juga berlaku untuk produk bakery, Cheese crown harga normal 25.500 per bungkus kini hanya Rp 22.500.

Begitupun dengan salah satu menu di resto Lotte Mart, Ayam geprek harga normal Rp 20 ribu per pack turun harga menjadi Rp 16.500.

Promo ini berlaku hingga Minggu (12/4/2020).

Happy Shopping. (*)

