Handuk, Bantal Hingga LED Banting Harga di Lotte Mart Panakkukang

TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR -Selain makanan beku, buah-buahan dan aneka paket sembako, sejumlah furniture, alat elektronik hingga perlatan rumah tangga lainnya turut banting harga di Lotte Mart Panakkukang.

Promo ini berlaku mulai Kamis-Minggu (9-12/4/2020).

Beberapa diantaranya, Hommy Drawer empat susun dari harga Rp 200 ribu sisa Rp 145 ribu. Olymplast Laundry Basket Rp 199 ribu turun harga menjadi Rp 159.920.

Choice L Spin Mop normal Rp 199 ribu sisa Rp 119 ribu.

Promo beli satu gratis satu untuk pembelian

Karpet Borneo & Loop Stripe 100x150 cm dengan harga cuma Rp 199 ribu.

Pembelian Samsung LED 32 N4003 pada periode ini hanya Rp 1,89 juta dari harga normal Rp 2,85 juta.

Diskon up 25 persen Lampu PHILIPS All Item dan

All Rice Cooker.

Begitupun dengan Handuk Mandi Lafinesse normal Rp 69.900 kini sisa Rp 48.930. Bantal / Guling Eco normal Rp 60 ribu, jika beli tiga totalnya hanya Rp 100 ribu.

Lion Star Container 100 liter harga normal Rp 335 ribu sisa Rp 239 ribu. Ezy Box Container 52 liter dari harga Rp 199 ribu sisa Rp 129 ribu.

Happy Shopping. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)