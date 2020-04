Aksi Will Smith Lawan Alien Pengganggu, Ini Sinopsis Men In Black 3, Bioskop Trans TV Malam Ini

Men In Black 3

TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop Trans TV malam ini akan hadir dengan film pilihan, yang cocok untuk menemani malam di rumah.

Sebuah film aksi komedi, dibintangi oleh Will Smith.

Film Men in Black 3 tayang di Bioskop Trans TV menemani waktu bersantai Anda malam ini, Sabtu (11/4/2020) pukul 20.00 wita.

Dikutip dari IMDb.com, film ini disutradarai oleh Barry Sonnenfeld dan dirolis pada 2012 lalu.

Men in Black III merupakan sekuel terakhir dari trilogi 'Men in Black' yang dibintangi Will Smith.

Film 'Men in Black 3' merupakan sinema science-fiction komedi yang diproduseri oleh Walter F. Parkes dan Laurie MacDonald.

Naskah film ditulis oleh Etan Cohen.

Film Men In Black 3 (2012) dibintangi oleh beberapa artis Hollywood papan atas.

Selain menghadirkan Will Smith, film yang didistribusikan oleh studio Sony Pictures ini juga dibintangi oleh Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg dan lainnya.