Lirik Lagu Terbaru (G)I-DLE ‘Oh My God’, Trending YouTube 43 Juta Kali Ditonton Lengkap Terjemahan

Lirik Lagu Terbaru (G)I-DLE ‘Oh My God’, yang Trending di YouTube Lengkap dengan Terjemahan



TRIBUNTIMURWIKI. COM - Girlband Korea Selatan (G)I-DLE kembali merilis lagu terbarunya.

Lagu bertajuk Oh My God - (G)I-DLE dirilis melalui YouTube (G)I-DLE pada Senin, (6/4/2020).

Hingga Jumat (10/4/2020) video musik berdurasi 3 menit 20 detik tersebut berhasil masuk ke jajaran Trending YouTube.

Juga telah ditonton lebih dari 43 juta kali.

Lirik lagu Oh My God - (G)I-DLE menceritakan seseorang yang ingin terbebas dari hubungan tak baik atau toxic relationship.

Lagu 'Oh My God' adalah lagu ciptaan salah satu member yakni Soyeon.

Lagu ini merupakan lagu bergenre urban hip hop dengan iringan piano dan 808 bass.

Berikut lirik Oh My God lengkap dengan terjemahan:

Nunbushin haneure shiseoneul garin chae

Ne pum ane angine

Heureuneun eumage jeongshineul ppaetgin chae

Geudaero ppallyeo deune

Help me help me

Sumi meojeul kkeot gachi I feel

Set me free set me free

Noga beoril kkeot gachi So sick

Shwil teum eopshi ppajeodeulgo irijeori gatgo nolgo

Iseongeul kkaebushigo jemeottaero deureooji

Wiheomhani gatgo shipgo apeumkkaji ango shipgo

yeolguk neoreul pumeuni nan