Balai Besar Veteriner Maros Punya Potensi Lakukan Uji Virus Corona

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Penyebaran wabah virus Corona di Indonesia diketahui semakin cepat dan meluas.

Sehingga diperlukan upaya penemuan pasien positif Covid-19 secara cepat, sehingga dapat memperoleh penanganan medis.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu positif terkena virus atau tidak, diperlukan uji laboratorium.

Saat ini, Pemerintah terus memperbanyak fasilitas laboratorium untuk melakukan uji pemeriksaan virus Covid-19.

Direktur Akreditasi Laboratorium Badan Standardisasi Nasional (BSN), Fajarina Budiantari mengatakan, saat ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

"Yang di antaranya untuk Laboratorium Medik (LM) sejumlah 71 laboratorium, dan Laboratorium Penguji (LP) sejumlah 1.366 laboratorium," katanya via rilis, Kamis (9/4/2020).

Seluruh LM ini telah menerapkan SNI ISO 15189:2012 Laboratorium medik-Persyaratan khusus untuk mutu, dan kompetensi yang merupakan adopsi identik dari ISO 15189:2012 Medical laboratories Particular requirements for quality and competence.

Adapun, untuk LP menerapkan SNI ISO/IEC 17025 Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian, dan laboratorium kalibrasi yang merupakan adopsi identik dari ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

Dengan demikian, lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi KAN bisa menjamin proses penilaian kesesuaian sesuai persyaratan internasional.



Dari jumlah tersebut, terdapat 9 lab medik/klinik dan 25 laboratorium penguji yang sudah terakreditasi KAN yang mempunyai potensi melakukan pengujian virus corona.

Laboratorium tersebut memiliki lingkup akreditasi menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR) dan mempunyai fasilitas minimal Bio Safety Level (BSL) 2.