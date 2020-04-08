Update Corona Sulsel
UPDATE Corona Sulsel Rabu 8 April 2020: Positif Covid-19 Kota Makassar Makin Naik, Cek Daerahmu
Update Corona Sulsel Rabu 8 April 2020. Kota Makassar masih yang terbanyak positif Corona Covid-19.
https://covid19.sulselprov.go.id/
Update Corona Sulsel Rabu 8 April 2020
UPDATE Corona Sulsel Rabu 8 April 2020: Positif Covid-19 Kota Makassar Makin Naik, Cek Daerahmu
TRIBUN-TIMUR.COM,- Update Corona Sulsel Rabu 8 April 2020.
ODP (Orang Dalam Pemantauan) 2420 orang.
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) 306 orang.
Positif Covid-19 sebanyak 122 orang.
Sembuh 23 orang.
Dan meninggal dunia 11 orang.
Kota Makassar masih yang terbanyak positif Corona Covid-19.
Jumlahnya kini mencapai 76 kasus.
ODP 420 orang.
PDP 145 orang.
Data ini diambil dari laman resmi Pemprov Sulsel di https://covid19.sulselprov.go.id/.
Berikut sebaran datanya tiap kabupaten di Sulsel.
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Editor: Munawwarah Ahmad