Update Corona Sulsel

UPDATE Corona Sulsel Rabu 8 April 2020: Positif Covid-19 Kota Makassar Makin Naik, Cek Daerahmu

Update Corona Sulsel Rabu 8 April 2020. Kota Makassar masih yang terbanyak positif Corona Covid-19.

UPDATE Corona Sulsel Rabu 8 April 2020: Positif Covid-19 Kota Makassar Makin Naik, Cek Daerahmu
https://covid19.sulselprov.go.id/
Update Corona Sulsel Rabu 8 April 2020 

UPDATE Corona Sulsel Rabu 8 April 2020: Positif Covid-19 Kota Makassar Makin Naik, Cek Daerahmu

TRIBUN-TIMUR.COM,- Update Corona Sulsel Rabu 8 April 2020.

ODP (Orang Dalam Pemantauan) 2420 orang. 

PDP (Pasien Dalam Pengawasan) 306 orang. 

Positif Covid-19 sebanyak 122 orang. 

Sembuh 23 orang.

Dan meninggal dunia 11 orang. 

Kota Makassar masih yang terbanyak positif Corona Covid-19.

Jumlahnya kini mencapai 76 kasus.

ODP 420 orang.

PDP 145 orang.

Data ini diambil dari laman resmi Pemprov Sulsel di https://covid19.sulselprov.go.id/.

Berikut sebaran datanya tiap kabupaten di Sulsel.

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Update Corona Sulsel
Update Corona Sulsel Rabu 8 April 2020
Update Corona Makassar
Corona Sulsel
Update Covid-19 Sulsel
Covid-19 Sulsel
Berita Terkait :#Update Corona Sulsel
Editor: Munawwarah Ahmad
Ikuti kami di
Video Pilihan
Ratusan Pegawai Ramayana Depok Nangis, Kena PHK Imbas Covid-19, Manajemen Tak Mampu Tutup Biaya
Ratusan Pegawai Ramayana Depok Nangis, Kena PHK Imbas Covid-19, Manajemen Tak Mampu Tutup Biaya
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan