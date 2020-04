Foto Suami Isyana Sarasvati yang Dokter Pakai APD Tangani Langsung Corona, Kakak Ipar: Hatiku Hancur

TRIBUN-TIMUR.COM - Memiliki keluarga yang bekerja sebagai tenaga medis membuat penyanyi Rara Sekar dan Isyana Sarasvati meneguhkan hati satu sama lain.

Suami Isyana, Rayhan Maditra, berprofesi sebagai dokter yang bertugas di tengah pandemi virus corona di Indonesia sekarang.

Hati Rara Sekar hancur

Rara Sekar mengunggah foto Rayhan yang mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap dengan masker dan penutup wajah ke Twitter, Minggu (5/4/2020).

Rara sekar merasa miris dan sedih melihat adik iparnya, Rayhan, yang tubuhnya sudah terbalut semua dengan pakaian khusus itu.

"Hatiku agak hancur melihat foto ini. Tetap aman @rayhanmaditra dan semua profesional kesehatan yang berjuang keras untuk memastikan kita semua selamat dari pandemi ini," tulis Rara.

Isyana juga beri semangat ke suami

Ungkapan Rara di Twitter kemudian di-screenshoot oleh Isyana.

Ia kemudian mengunggahnya di insta story akun Instagram-nya.

"Thank you for the support @rarasekar. Semangat suamiku dan semua pahlawan medis yang berjuang di luar sana," tulis Isyana di Instagram, Senin (6/4/2020).

Isyana mengatakan, keluarga akan terus mendoakan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan menyembuhkan pasien.

"Kami mendoakan terus dari rumah. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan," ujar Isyana.