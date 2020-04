Di Pasar Pabaeng-Baeng, Harga Telur Naik Rp 2.000 Per Rak, Gula Tetap 18 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menjelang memasuki bulan ramadan 1441 Hijriah beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

Pedagang telur di Pasar Pabaeng-Baeng, Jumaeda mengatakan harga telur ayam ras dan ayam kampung mengalami kenaikan. Telur ayam ras naik Rp 2.000 per rak dari dua pekan lalu.

"Dua minggu lalu Rp 45 ribu per rak, sekarang Rp 47 ribu per rak," kata Jumaeda saat ditemui tribun-timur.com di Pasar Pabaeng-Baeng, Makassar, Minggu (5/4/2020).

Harga telur ayam kampung juga mengalami kenaikan. Harganya kini Rp 80 ribu per rak dari sebelumnya masih Rp 75 ribu per rak.

Justru, harga telur itik mengalami penurunan sejak dua hari lalu. Dari harga Rp 80 ribu per rak menjadi Rp 65 ribu per rak.

Sementara pedagang lainnya di Pasar Pabaeng-Baeng, Sumiati mengatakan kenaikan terjadi pada harga gula pasir.

"Sudah sebulan harganya naik. Dari Rp 15 ribu naik menjadi Rp 18 ribu," ujarnya.

Sementara harga gula merah naik Rp 2 ribu dari Rp 20 ribu menjadi Rp 22 ribu.

Beberapa kebutuhan lainnya mengalami kestabilan harga. Seperti beras Rp 7.500 per liter, bawang putih Rp 37 ribu per kilogram, dan bawang merah Rp 38 ribu per kilogram.

Pedagang lainnya, Ilham menuturkan terjadi kenaikan harga cabai sejak semalam.