Dominique Diyose dan Tiga Artis ini Melahirkan di Tengah Pandemi Virus Corona

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Sejumlah artis melahirkan di saat kondisi Tanah Air sedang tak kondusif karena wabah Virus Corona.

Mereka membagikan cerita kelahiran buah hatinya lewat akun Instagram mereka.

Seperti Yuanita Christiani hingga Dominique Diyose.

Berikut ini adalah deretan selebritas Indonesia yang baru saja dikaruniai anak dirangkum Kompas.com.

1. Yuanita Christiani

Yuanita Christiani (Instagram)

Pembawa acara Yuanita Christiani melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan pada 16 Maret 2020.

Lewat unggahan di akun Instagram miliknya, Yuanita Christiani membagikan kabar bahagia itu kepada dunia.

Istri Indra Wiguna Tjipto ini memberikan nama Ariella Lenora Wiguna kepada si buah hati.

"We’re overjoyed to introduce, our beautiful and healthy daughter Ariella Lenora Wiguna (@ariellalenorawiguna) born on March 16th, 2020 at 09.37 AM," tulis Yuanita.

Yuanita Christiani dan Indra menikah pada 7 Maret 2019 di sebuah kapal pesiar mewah di Singapura.