Ayam Broiler Sisa Rp 28.500 Per Ekor, Bawang Putih Rp 4.790 Per 100 gram

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - LOTTE Mart Panakkukang menghadirkan promo selama empat hari berturut-turut, Kamis-Minggu (2-5/4/2020).

Informasi dari General Manager LOTTE Mart MP, Hanif Wahyono Moechbiarto, produk promo meliputi beberapa kategori.

Mulai dari Non Food, Dry Food, Fresh Food, Paket Sembako dan lainnya. Beberapa di antaranya, Ayam broiler Rp 30.900 sisa Rp 28.500 per ekor, Chicken nugget curah harga Rp 4.750 sisa Rp 3.990 per 100 gram.

Baso seafood harga normal Rp. 8.290 sisa Rp 7.790 per 100 gram. Udang vanama AK 50 Rp. 9.550 sisa Rp Rp 7.790 per 100 gram.

Bawang putih curah Rp 5.590 sisa Rp 4.790 per 100 gram, Tomat curah Rp 2.190 sisa Rp 1.790 per 100 gram.

Durian monthong Rp 4.290 sisa Rp 3.490 per 100 gram, Nanas palembang Rp 15.500 sisa Rp 13.900, Alpukat mentega Rp 1.890 sisa Rp 1.590 per 100 gram.

Pear yali Rp 2.290 sisa Rp 1.990 per 100 gram, Apel fuji premium Rp 5.790 sisa Rp 4.990 per 100 gram.

Kurma curah Rp 4.790 sisa Rp 3.990 per 100 gram, Pisang Cavendish Rp 2.790 sisa Rp 2.390 per 100 gram.

Kentang granola Rp 2.390 sisa Rp 1.990 per 100 gram, PalmFruit 250 gram Rp 28.500 sisa Rp 24.800 per pack.

Untuk Non Food, Hommy Drawer empat Susun dari Rp 200 ribu sisa Rp 145 ribu, Olymplast Laundry Basket Rp 199 ribu sisa 159.920.