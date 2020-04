Presiden Donald Trump 2 Kali Test Air Lendir, Kasus COVID-19 Global Tembus Angka Psikologis 1 Juta

dok_tribun-timur/facebook

KARTUN SATIR - Kartunis US Today Gezienus Bruining dengan satir menggambarkan patung Liberty di Kota New York, lunglai terpapar virus Corona. Hingga Jumat (3/4/2020) ini ada 245,573 kasus positif dan 6,058 pasien meninggal dunia. Amerika negra terbanyak, dan New York kota 'epidemi" tertinggi saat ini.