VIDEO: Awal April 2020 Informa Tawarkan Promo Baru, Ada Paket Work From Home

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Informa saat ini menawarkan promo terbaru pada awal April 2020.

Informa tetap menawarkan potongan harga atau diskon untuk produk furniture bagi pelanggan setianya.

"Kini saatnya kamu melengkapi isi hunian yang tentunya siap bikin aktivitas di rumah lebih nyaman & menyenangkan," kata Duty store manager, Soraya, Kamis (2/4/2020).

Soraya mengatakan ada berbagai pilihan bagi costumer selama masa kerja di rumah atau work from home.

"Ada Sofabed untuk nonton TV setelah seharian Work From Homa atau Kursi kerja modern yang nyaman, Anda bisa pesan meski nggak bisa keluar rumah, tenang saja karena Informa memberikan pelayanan belanja nyaman dan mudah langsung dari rumah," katanya.

Ia pun menyampaikan, untuk experience the shop from home, maka Informa mempunyai 2 layanan yang bisa langsung diakses dari gadget costumer yakni:Belanja via INFORMA ONLINE

dan Belanja via WHATSAPP TOKO

Cara ketika bit.ly/informashopathome untuk selengkapnya.

"Konsep kami Stay safe & happy shopping, bisa juga menghubungi kontak

0895-8047-25602 atau ig nya kami kak

Informa_pettarani_makassar," katanya.

Beberapa promo Informa untuk Work From Home

+Elise TV Stand Rp 3.999.000

+Lynwood Relax Sofa Rp 1.499.000

+Korl Side Table Rp 699.000 per set

+Bin Bag Ain Rp 840.000

+Sylvia Entertainment Center Rp 6.999.000

Selengkapnya bisa dilihat di aplikasi Informa.

