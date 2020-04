Deretan Penghargaan Adam Schlesinger di Dunia Musik, Meninggal Dunia Karena Corona Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM,- Kabar duka kembali datang dari panggung hiburan dunia. Musisi asal Amerika Serikat, Adam Schlesinger meninggal dunia Rabu (1/4/2020) waktu setempat.

Adam mengembuskan napas terakhir di usia 52 tahun akibat komplikasi dari virus corona.

Penyebabnya adalah komplikasi dari coronavirus, kata keluarganya.

Pada Selasa sebelumnya, Josh Grier, kuasa hukumnya mengabarkan Adam dalam kondisi sangat sakit dan dibius dalam perawatan di rumah sakit New York, lebih dari seminggu.

Adam telah bercerai dari istrinya sehingga ia meninggalkan dua anak perempuan. Dulu, Adam tergabung dalam band rock Fountains of Wayne.

Ia juga pernah menerima penghargaan Emmy sebagai penulis lagu untuk acara TV "Crazy Ex-Girlfriend"

Pada 1997, Adam menerima nominasi oscar untuk theme song yang ditulisnya untuk film “That Thing You Do!" yang diperankan Tom Hanks.

Pada waktu yang sama, namanya masuk dalam nominasi Golden Globe Awards.

Masih ada lagi, Adam bersama Fountains of Wayne juga mendapat dua nominasi Grammy tahun 2003 dalam kategori best new artist dan best pop performance.