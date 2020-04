UC Browser Luncurkan UC Drive dengan Kapasitas Gratis 20 GB

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -UC Browser mengumumkan peluncuran fitur baru UC Drive, sebuah layanan penyimpanan berbasis cloud dengan kapasitas sebesar 20 GB gratis untuk pengguna di Indonesia.

Tersedia melalui in-app feature UC Browser, UC Drive dirancang sebagai media penyimpanan yang memberi keleluasaan pengguna menyimpan file konten online sebesar 20 GB, atau setara dengan sekitar 20 film, 4.000 lagu, atau 20 ribu foto.

Bersamaan dengan peluncuran UC Drive, UC Browser mengadakan beragam giveaway berhadiah smartphone, motor, TV, kamera, headphone, dan lainnya.

Demikian disampaikan Vice President, UC Web Global Business, Huaiyuan Yang.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi mobile data teraktif di dunia. Ada 150 juta orang mengakses internet dari smartphone, dengan rata-rata durasi penggunaan selama 3-4 jam melalui smartphone mereka.

Perilaku ini membuktikan adanya pergeseran aktivitas digital, mulai dari menonton film, melihat gambar, dan mengunduh video.

“Untuk itu UC Drive hadir sebagai bentuk langkah konkrit kami untuk meningkatkan layanan UC Browser, sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman menjelajah internet yang terbaik, tercepat, kapanpun dan dimanapun," katanya melalui rilisnya, Rabu (1/4/2020).

Ia menjelaskan, kapasitas besar ditambah dengan efisiensi data UC Browser, menjadi kombinasi sempurna bagi pengguna yang menaruh perhatian khusus terhadap pemakaian kuota internet.

UC Drive dapat terhubung dengan UC Browser tanpa hambatan, sehingga memungkinkan pengguna untuk menjelajah internet dan mengunduh konten online secara bersamaan.

Pengguna hanya perlu menekan pilihan Like and Save to UC Drive pada konten yang ingin diunduh. Kemudian, konten online akan langsung tersimpan ke dalam UC Drive masing-masing pengguna.